Новое нефтяное месторождение открыли в Самарской области

В Самарской области открыто новое нефтяное месторождение. Об этом сообщило агентство нефтегазовой информации.

По данным агентства, «Самаранефтегаз» — «дочка» компании «Роснефть» — открыла нефтяное месторождение Армавирское с начальными извлекаемыми запасами нефти по категории С1 в размере 0,75 миллиона тонн. Промышленный приток нефти на поисковой скважине этого месторождения составил 198 кубических метров в сутки.

Армавирское месторождение расположено в Нефтегорском районе Самарской области, недалеко от Ново-Желябовского лицензионного участка. Он был приобретен в 2018 году для расширения ресурсной базы и восполнения промышленных запасов углеводородов.

«Самаранефтегаз» работает на территории Самарской и Оренбургской областей. По данным «Роснефти», накопленная добыча нефти с начала производственной деятельности в 1936 году составила более 1,27 миллиарда тонн нефти и более 81 миллиарда кубических метров газа.

На прошлой неделе июльские фьючерсы на нефть марки Brent увеличились на 0,01% и составили 68,56 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне поднялись на 0,06% и подошли к отметке в 65,32 доллара за баррель.