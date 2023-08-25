Общество 25 августа 2023, 12:54 Новое молодежное пространство появится в Ноябрьске

Читать 360tv в

Арт-резиденцию «Миксер» для молодежи откроют к концу осени в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщило агентство «Север-Пресс».

Отмечается, что основная часть работ по капремонту объекта выполнена, сейчас строители занимаются обустройством прилегающей территории. Новое пространство оборудуют видеостудией, швейной мастерской и танцевальными залами.

Реклама

Как сообщил «Ямал-медиа», создать арт-резиденцию в Ноябрьске губернатору предложила молодежь региона на фестивале искусства «Таврида.Арт».