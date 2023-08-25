25 августа 2023, 12:54
Новое молодежное пространство появится в Ноябрьске
Арт-резиденцию «Миксер» для молодежи откроют к концу осени в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщило агентство «Север-Пресс».
Отмечается, что основная часть работ по капремонту объекта выполнена, сейчас строители занимаются обустройством прилегающей территории. Новое пространство оборудуют видеостудией, швейной мастерской и танцевальными залами.
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Как сообщил «Ямал-медиа», создать арт-резиденцию в Ноябрьске губернатору предложила молодежь региона на фестивале искусства «Таврида.Арт».
Молодежь
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