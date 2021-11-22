Новое министерство появится в Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о создании в регионе нового министерства. По словам чиновника, там в ближайшее время на базе объединения ГЖИ и Управления государственного строительного надзора заработает министерство государственного жилищного и строительного надзора. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на Telegram-канал Чибиса.

«Эта реорганизация на базе объединения ГЖИ и Управления государственного строительного надзора необходима, чтобы повысить эффективность работы нынешних служб», — пояснил губернатор.

В связи с тем, что в регионе растет количество инвестиций и количество объектов в рамках нацпроектов и плана «На Севере — жить», качество строительной деятельности нуждается в дополнительном контроле. Руководить новым министерством будет начальник ГЖИ Алена Кузнецова.