Новое место подобрали для арктической станции «Снежинка»

Специалисты рассказали, что новую арктическую станцию «Снежинка» построят в другом месте. Площадку решили передвинуть на 40 метров из-за грунта. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Установлено, что скалистое основание на новой территории является более прочным для строительства станции. Этот вывод подтвердило и проведенное исследование. К реализации проекта приступили уже в июле.

Международный научный полигон «Снежинка» возведут на берегу Нефритового озера. Его будут питать возобновляемые источники энергии. Ученые смогут использовать станцию для экспериментов, в том числе связанных с климатом.