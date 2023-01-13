Общество 13 января 2023, 17:31 Новое место отдыха появится в девятом микрорайоне Губкинского

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В девятом микрорайоне Губкинского на территории бывшей стройплощадки появится сквер. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

С предложением высадить деревья и цветы на пустыре к губернатору обратилась жительница города Анна Горбачева. Дмитрий Артюхов отреагировал на инициативу, заявив, что участок следует задействовать с пользой для губкинцев, написал «Ямал-Медиа».

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Новый сквер будет расположен рядом со спортивной школой «Арктика» и детским садом «Умка». Здесь расставят деревянные скамейки, высадят хвойные деревья, установят освещение и обустроят клумбы.

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Как отметил глава города Андрей Гаранин, до конца года в Губкинском появятся более 10 новых скверов, а также детские и спортивные площадки.