13 января 2023, 17:31
Новое место отдыха появится в девятом микрорайоне Губкинского
В девятом микрорайоне Губкинского на территории бывшей стройплощадки появится сквер. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.
С предложением высадить деревья и цветы на пустыре к губернатору обратилась жительница города Анна Горбачева. Дмитрий Артюхов отреагировал на инициативу, заявив, что участок следует задействовать с пользой для губкинцев, написал «Ямал-Медиа».
Реклама
Новый сквер будет расположен рядом со спортивной школой «Арктика» и детским садом «Умка». Здесь расставят деревянные скамейки, высадят хвойные деревья, установят освещение и обустроят клумбы.
Реклама
Как отметил глава города Андрей Гаранин, до конца года в Губкинском появятся более 10 новых скверов, а также детские и спортивные площадки.
Благоустройство
Реклама
Реклама