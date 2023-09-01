Общество 01 сентября 2023, 13:49 Новое колесо обозрения появится в парке «Калейдоскоп» в Белгороде в мае 2024 года

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Новое колесо обозрения высотой 50 метров планируют установить в Белгороде в парке аттракционов «Калейдоскоп» в мае следующего года. Об этом рассказал директор парка Антон Ковалев, сообщил сайт bel.ru.

По словам руководителя парка, кабинки оборудуют кондиционерами и мягкими сиденьями. Аттракцион будет подсвечиваться и сможет вместить 108 человек: по шесть человек в каждой кабине.

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Отмечается, что в скором времени в парке «Калейдоскоп» также планируют установить ледовый каток.