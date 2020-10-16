Новое кладбище скоро появится в Пензе
Новое кладбище скоро откроется в Пензе. Оно будет находиться к северу от Восточного и занимать 40 гектаров. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на сайт госзакупок.
Контракт заключен на 26 миллионов 645,3 тысячи рублей. Новое кладбище включает в себя навес для ожидания, туалет, пост охраны, ограждения. Также там будет подъездная дорога с тротуаром.
Ранее в Пензенской области было зафиксировано ДТП с участием иномарки Daewoo Nexia. Автомобилист скончался на месте.