Новое кладбище откроют в Екатеринбурге

Новое кладбище появится в Екатеринбурге в ближайшие три года. Об этом сообщило издание E1.ru со ссылкой на директора службы городских кладбищ Константина Калашникова.

По данным телеканала «Царьград», место для будущего кладбища сейчас обсуждается в мэрии. Уточняется, что в городе сейчас два кладбища. На них хватает мест, но в будущем понадобится новое.

«Нужно создать инфраструктуру: подключить газ и электричество, провести канализацию, сделать ограждения. А еще нужны средства на строительство административных зданий и стоянки», — рассказал Калашников.