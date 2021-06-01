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    01 июня 2021, 17:31

    Новое имя для Superjet предложили выбрать всей Россией

    Анастасия Калинина

    В России могут провести конкурс на переименование самолетов Sukhoi Superjet (SSJ). Такую возможность рассматривает Ростех, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

    Новое имя для Superjet предложили выбрать всей Россией

    «Мы создаем новую модификацию „Суперджета“ (Sukhoi Superjet New), и эта работа еще впереди. Считаю, что название надо менять, конечно. Почему самолет российского производства должен английской аббревиатурой называться?» — передал РБК слова Чемезова.

    Он добавил, что пока не думал, какое название подойдет самолетам, поэтому допустил проведение всероссийского конкурса.

    В середине марта стало известно, что в России появится единый корпоративный Центр самолетостроения ОАК. Все ведущие авиационные конструкторские бюро страны объединит Ростех. Новый Центр самолетостроения объединит функции управления самолетными программами компаний «Сухой» и «МиГ», а также станет управляющей организацией для «Туполева», «Ильюшина» и корпорации «Иркут». Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что компании «Сухой» и «МиГ» не прекратят своего существования.