Новое имя для Superjet предложили выбрать всей Россией

В России могут провести конкурс на переименование самолетов Sukhoi Superjet (SSJ). Такую возможность рассматривает Ростех, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

«Мы создаем новую модификацию „Суперджета“ (Sukhoi Superjet New), и эта работа еще впереди. Считаю, что название надо менять, конечно. Почему самолет российского производства должен английской аббревиатурой называться?» — передал РБК слова Чемезова.

Он добавил, что пока не думал, какое название подойдет самолетам, поэтому допустил проведение всероссийского конкурса.

В середине марта стало известно, что в России появится единый корпоративный Центр самолетостроения ОАК. Все ведущие авиационные конструкторские бюро страны объединит Ростех. Новый Центр самолетостроения объединит функции управления самолетными программами компаний «Сухой» и «МиГ», а также станет управляющей организацией для «Туполева», «Ильюшина» и корпорации «Иркут». Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что компании «Сухой» и «МиГ» не прекратят своего существования.