Новое гастроэнтерологическое отделение для детей открылось в Санкт-Петербурге

Новое гастроэнтерологическое отделение для детей открылось после капитального ремонта при Педиатрическом университете в Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

В отделении будут проходить лечение дети с особо тяжелыми заболеваниями.

«В отделении 55 мест, и все они полностью заполнены, у нас лечатся дети не только из Петербурга, а со всей страны. Мы лечим детей с очень сложными заболеваниями желудка, кишечника, печени. Мы предлагаем терапевтическое, биологическое и хирургическое лечение», — рассказала заведующая отделением гастроэнтерологии Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета Наталья Уланова.