Общество 09 июня 2023, 13:07 Новое арт-пространство откроют в здании Левашовского хлебозавода в Петербурге

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Новое общественное пространство появится в Санкт-Петербурге на территории бывшего Левашовского хлебозавода. Об этом сообщил сайт «Петроград».

Отмечается, что в культурном центре планируют разместить арт-галерею, коворкинги, библиотеку и интересные инсталляции. Также петербуржцы смогут ознакомиться с исторической экспозицией, которая расскажет об истоках конструктивизма.

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Как сообщил сайт Gazeta.SPb, объемы финансирования в открытие пространства составили 1,32 миллиарда рублей.