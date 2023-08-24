Общество 24 августа 2023, 16:57 Ново-Манежный сквер закрылся на ремонт в Петербурге

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В Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга сообщили о закрытии на ремонт Ново-Манежного сквера, который находится на Манежной площади. Об этом написал Piter.TV.

Работы по восстановлению пешеходной зоны проводит садово-парковое предприятие «Центральное». В сквере заменят плитку на площади почти 200 квадратных метров и верхний слой щебеночно-набивного покрытия.

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Ремонтные работы должны завершиться к 31 августа.