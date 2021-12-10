Новинки в области медицины и робототехники показали на Конгрессе молодых ученых в Сочи

Более 3000 специалистов со всей России прилетели в Сочи, чтобы подвести итоги Года для науки и технологий. Они приняли участие в Конгрессе молодых ученых, который прошел при поддержке Минобрнауки РФ. Среди участников были и жители Подмосковья.

Например, Геннадий Мухин с сыном Владимиром представляли на мероприятии Звенигород, они участвовали в соревновании по робототехнике.

«Мама меня отдала на робототехнику, потому что я любил строить из Legо. <…> Для этих соревнований [первым] был робот из Lego, он был очень маленький, проходил не очень много, поэтому мы сделали побольше и не из Lego», — рассказал Владимир Мухин.

Отец признался, что гордится сыном. Их робот вместе с другими проходил соревнования на возможность преодоления препятствий.

Одним из основных направлений конгресса стала медицина, по этой теме были представлены десятки изобретений. Например, кресло для реабилитации пациентов после инсульта или для детей с ДЦП.

«В основе реабилитации лежит принцип „интерфейс — мозг — компьютер“. <…> Человек кинестетически воображает движение — например, раскрытие действия. Если компьютерная система через ЭЭГ распознает намерение этого пациента, то идет подкрепление в качестве подкрепления экзоскелета. <…> Задача пациента — вжиться в образ, что называется, и удерживать ментальное состояние как можно лучше», — рассказал участник мероприятия Дмитрий Бобров.

Среди прочих ученые представили в Сочи специальный костюм, который стимулирует мышцы человека с помощью тока. Помимо медицины, лучшие умы России представили направления космоса, климата и новейших технологий.

Ученые делились друг с другом опытом, изучали другие направления. В павильоне был стенд, на котором можно было узнать, к какой науке больше всего склонен человек. Для этого просто нужно выбрать по своим ассоциациям картинки.

Конгресс молодых ученых стартовал в Сочи 8 декабря, 10 декабря — закрытие мероприятия. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что конгресс нужно проводить ежегодно.