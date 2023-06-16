Общество 16 июня 2023, 14:46 Новикова лишили статуса адвоката за недостойное поведение Адвокатская палата Москвы отобрала у Ильи Новикова статус за недостойное поведение РИА «Новости»

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Илья Новиков* лишился статуса адвоката. Адвокатская палата Москвы приняла такое решение из-за его высказываний и недостойного поведения. Информация об этом появилась на сайте организации.

«Совет прекратил статус адвоката за недостойное поведение и совершение действий, направленных к подрыву доверия, выразившихся в намеренном и систематическом игнорировании профессионально-этических правил публичного поведения», — сказано в сообщении.

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Ранее Министерство юстиции России внесло третье представление в отношении Новикова* о прекращении статуса адвоката в Адвокатскую палату. Он в России объявлен в розыск еще с прошлого года, а в ноябре 2022-го его внесли в список иностранных агентов.

Илья Новиков был защитником экс-президента Украины Петра Порошенко. Также он защищал украинку Надежду Савченко, которую российский суд приговорил к 22 годам тюрьмы, но президент РФ Владимир Путин ее в итоге помиловал.

* Признан в России иноагентом.