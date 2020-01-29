Новиков и Пинский купили сеть гастрономов «Глобус Гурмэ»
Рестораторы Аркадий Новиков и Антон Пинский приобрели сеть гастрономов премиум-класса «Глобус Гурмэ», написала газета «Известия», ссылаясь на сообщении компании Novikov Group.
Новые владельцы хотят сделать ребрендинг и добавить гастрономический вектор, но при этом сохранить ритейл.
Первые магазины, которые подвергнутся новому введению — самые проходимые в Москве: «Гименей», в ЦУМе, «Временах года» и на Новой Риге.
Шеф-повар Галина Баллиса запустит несколько кафе в гастрономах. Они не будут похожи на привычные жителям Москвы бистро, которые обычно располагаются в магазинах. На базе этих кафе получат развитие ЗОЖ-направление и выпечка.