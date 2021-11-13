Новгородский губернатор перешел в режим самоизоляции

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил о переходе в режим самоизоляции. Причиной стал положительный тест на коронавирус у одного из родственников главы региона.

«На этой неделе один из моих родственников получил положительный тест на ковид. Болезнь переносится легко, так как все члены семьи вакцинированы. У меня ПЦР-тесты отрицательные, но правила требуют, чтобы я на некоторое время ушел в самоизоляцию», — написал Никитин в Instagram.

Он добавил, что будет регулярно сдавать тесты на наличие коронавируса. Пока губернатор области будет продолжать работать дистанционно.

«Если все будет хорошо, после консультаций с медиками буду принимать решение о выходе на работу», — отметил Никитин.

В комментариях под постом главы региона пользователи пожелали ему здоровья, а его близким — скорейшего выздоровления.

За время пандемии в Новгородской области зафиксировали 54 172 случая заражения коронавирусом. Медики вылечили 46 501 пациента. Скончались после инфицирования 562 человека. По всей России насчитывается более девяти миллионов случаев ковида. Выздоровели после заболевания более 7,7 миллиона человек.