Новгородские власти проверят частную клинику, где врачи не носили маски

«Сообщение об этом нарушении поступило в адрес губернатора от одного из жителей региона. Соответствующие данные переданы в управление Роспотребнадзора по Новгородской области для организации проверки», — сказал Никитин.

Еще он отметил, что прокуратура региона так же знает об инциденте. В самой клинике, на которую пожаловались пациенты, пока никак не комментируют этот случай.

Нижегородская область занимает четвертое место после Москвы, Подмосковья и Петербурга по количеству выявленных случаев коронавируса. На 6 июня в регионе 11 820 заболевших.

По данным местного оперштаба, одна из вспышек в Новогородской области зафиксирована на Великолукском мясокомбинате — там уже 51 заболевший. Все работники отправлены на карантин, некоторые — в больнице.