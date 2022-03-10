Новгородские поисковики подняли из болота самолет времен ВОВ

Новгородские поисковики обнаружили в болоте и подняли на поверхность самолет, который мог затонуть еще во времена Великой Отечественной войны. С таким сообщением поисковая экспедиция «Долина» выступила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Яблонском болоте, в нескольких километрах от села Лычково Демянского района Новгородской области, отряды „Скиф“, „Сокол“ и „Березка“ поисковой экспедиции „Долина“ подняли самолет „Харрикейн“», — говорится в сообщении.

Поисковики уже предположили, кому принадлежал самолет. Они считают, что он мог входить в 22-й запасной истребительный авиаполк. В этой части проходило обучение и переучивание экипажей.

По словам экспертов, скорее всего, самолет направлялся с юга. Вероятно, летчик хотел посадить его по вынужденным обстоятельствам. Но в момент соприкосновения с землей воздушное судно уткнулось носом и перевернулось. Место предполагаемого крушения уже обследовали, там обнаружили деталь, на которой выбит номер. Так может получиться узнать по нему судьбу всего экипажа.