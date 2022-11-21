Общество 21 ноября 2022, 16:31 Новгородская область и Якутия стали антилидерами по продаже продуктов с опасными бактериями

Читать 360tv в

Новгородская область, Якутия, Республика Тыва, Магаданская область, а также Дагестан стали лидерами антирейтинга среди регионов, где продается больше всего продуктов с опасными бактериями. Об этом сообщил «Абзац».

В отчете Роспотребнадзора говорится, что в 2021 году доля проб продовольствия, не соответствующих микробиологическим требованиям, составила 3,2%.

Реклама

По словам сопредседателя Национального союза защиты прав потребителей Алексея Егармина, находящиеся в зараженных продуктах бактерии опасны тем, что могут вызывать пищевое отравление.

Реклама

Меньше всего зараженных продуктов по России выявлено в Краснодарском крае, Адыгее и Рязанской области.