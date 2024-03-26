Общество 26 марта 2024, 18:09 Новейшее российское оборудование поможет контролировать плотность промышленных продуктов в металлургии Фото Юрий Славин

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Мировая атомная отрасль и её развитие позволяет прогрессировать и другим областям: нефтегазовой и пищевой промышленности, экологии, металлургии и, конечно, медицине. Российские разработчики идут в ногу с самыми современными трендами в атомной энергетике, а доступные сегодня технологии открывают перед современным бизнесом бескрайние возможности.

В рамках форума «АТОМЭКСПО-2024» в Сочи состоялось подписание соглашения между компанией «Норникель» и «Росатомом». Атомная госкорпорация разработала приборы нового поколения — радиоизотопные плотномеры. Они позволяют измерять плотность и уровень заполнения трубопроводов и резервуаров с жидкими промышленными продуктами без забора проб и лабораторий — с помощью направленного радиоизотопного излучения.

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Соглашение подписали Алексей Парасына, директор по промышленной автоматизации и метрологии департамента информационных технологий «Норникеля», директор ИТ-компании «Норсофт», и Андрей Бутко, гендиректор «Росатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ).

Фото Юрий Славин

«Важность нашего партнерства с „Росатомом“ в том, что только они работают в России с радиоизотопами. До этого практически все плотномеры, которые на радиоизотопах работали, были импортные, как и многие приборы во многих индустриях», — отметил Алексей Парасына. — «Но импортозамещение — не самоцель. На самом деле это поможет контролировать эффективность нашего производства, потому что мы можем понимать, какой состав пульпы выходит из обогащения, и, соответственно, управлять технологией, то есть добавлять химию, реагенты, увеличивать поток, изменять параметры. Итог этого — повышение качества продукции и улучшение экономической эффективности».

В сложных эксплуатационных условиях особенно важно проводить учет жидких промышленных продуктов без остановки производственного процесса. Высокая чувствительность и точность приборов, разработанных в «Институте Физико-технических проблем», позволяют проводить эти измерения с высокой скоростью и минимальной погрешностью.

«Прямым способом измерить параметры среды иногда бывает невозможно, в металлургии такое происходит при условиях высокой температуры или в агрессивной среде», — рассказал Андрей Бутко. — «Технологии ионизирующего излучения позволяют способом непрямого контакта со средой провести необходимые измерения. Мы очень рады, что смогли применить наши компетенции и заказчик доволен результатами нашей работы, и мы готовы сохранять и продолжать эти партнерские отношения».

Фото Юрий Славин

Радиоизотопные приборы уже прошли цикл специальных процедур и готовы к эффективной эксплуатации в любых условиях, в том числе — с агрессивными средами. Так, в Норильске реализуется «Серная программа» — масштабный экологический проект по снижению выбросов диоксида серы на предприятиях «Норникеля». Разработанные радиоизотопные плотномеры помогут в измерениях в том числе в процессе работы с серной кислотой, отмечают в компании.

Для «Норникеля» и «Росатома» это не первый большой совместный проект. Компании вместе создают крупнейшее в России производство лития в Мурманской области и изучают возможность строить атомные станции для энергоснабжения Норильска.