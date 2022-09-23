Общество 23 сентября 2022, 21:30 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Новая индексация тарифов ЖКХ пройдет на 8 месяцев раньше запланированного — Минэкономразвития РФ Минэкономразвития РФ уведомил о новой индексации тарифов ЖКХ в декабре 2022 года Unsplash.com

Читать 360tv в

В России новая индексация тарифов жилищно-коммунального хозяйства пройдет вместо июля 2023 года в декабре 2022 года. Об этом сообщило Минэкономразвития РФ. В этом году тарифы ЖКХ повысятся дважды, при этом правительство обещает не повышать цены на коммунальные услуги полтора года, до июля 2024 года.

Максимальный порог повышения цен в декабре 2022 года составит 9%, сообщили в ведомстве. Ежемесячный платеж в среднем на семью из трех человек вырастет на 324 рубля. Опережающая индексация необходима для обновления коммунальной инфраструктуры: теплотрасс, водоводов и других объектов.

Реклама

В июле тарифы ЖКХ повысились на 2,9-6,5% в зависимости от региона. Самое высокое повышение предусмотрено для Чеченской республики — 6,5%. В Москве тарифы поднимались на 6%, наименьшее повышение было в Свердловской области — 2,9%.

Реклама

Госдума предложила ввести мораторий на начисление пеней за неуплату услуг ЖКХ для мобилизованных граждан. Отдельно стоит предусмотреть ограничение на начисление квартплаты и иных платежей за ЖКХ для призванных одиноких людей, считают парламентарии.

0 1 0 0 4 7