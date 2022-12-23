Общество 23 декабря 2022, 12:04 Новак заявил, что выводы о ЧП на «Северных потоках» делать рано Новак: выводы по расследованию ЧП на «Северных потоках» делать рано forsvaret.dk / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Расследование причин взрывов на российских экспортных магистральных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» продолжается, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что пока рано говорить о каких-то выводах.

«Особых новостей нет, расследование не закончено. Nord Stream и Nord Stream 2 не допускают к расследованию диверсии, случившейся на „Северном потоке — 2“ и „Северном потоке“», — пояснил Новак.

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По его словам, сейчас компания занимается анализом данных, полученных в ходе проведенных ранее исследований. Работа продолжается.

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«То есть рано пока сейчас делать какие-либо выводы последствий, причин террористического диверсионного акта», — заключил вице-премьер.

О том, что Россия начала изучать причины ЧП на газопроводах, вице-премьер сообщил в начале ноября. Тогда Новак указал на то, что руководство «Газпрома» получает данные о ситуации непосредственно с места расследования.

В конце сентября на газопроводах зафиксировали падение давления и утечку газа. По данным сейсмоцентра Швеции, в районе СП и СП-2 в момент происшествия зарегистрировали два подводных взрыва.

Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщил, что «Газпром» допустили к обследованию места ЧП. По словам главы государства, там обнаружили воронки глубиной три и пять метров и разрыв труб.

Накануне, 22 декабря, Путин выразил негодование из-за отсутствия полномасштабного расследования происшествия. Он подчеркнул, что это акт международного государственного терроризма.