Общество 25 ноября 2023, 18:17 Новак оценил состояние и перспективы проекта газового хаба в Турции Новак заявил о скором достижении договоренностей по газовому хабу в Турции

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Между компаниями России и Турции идет плотное взаимодействие по теме газового хаба, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «России-24». По его словам, договоренностей о реализации проекта можно будет достичь в ближайшее время.

«Что касается газового хаба, идет плотное взаимодействие между „Газпромом“ и компанией Botas», — пояснил Новак.

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Дорожная карта проекта, по его словам, на сегодняшний день находится на этапе согласования. Делегация Турции, отметил Новак, собирается приехать в Санкт-Петербург, чтобы ознакомиться с наработками.

Вице-премьер выразил уверенность, что стороны достигнут договоренности о практической реализации проекта в ближайшее время.

О передаче Турции дорожной карты по созданию газового хаба Новак сообщал 13 октября, отметив серьезные перспективы, которые есть у этого вопроса.

«В первую очередь он (проект газового хаба. — прим. ред.) состоит в том, чтобы создать в Турции электронную площадку по торговле газом, которая бы формировала цены, исходя из спроса и предложения в этом регионе», — уточнил он.