Новак обратил внимание на то, что уже ведутся работы по достройке газопровода. Он подчеркнул, что СП-2 находится «в высокой степени готовности». Отмечается, что в реализации проекта прежде всего заинтересованы партнеры из Европы.

В частности, глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас заверил, что Берлин не планирует менять свой подход к строительству газопровода с приходом Джо Байдена на пост президента США.