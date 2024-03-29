Общество 29 марта 2024, 17:50 Новак назвал сроки восстановления оборудования Нижегородского НПЗ Новак: оборудование Нижегородского НПЗ восстановят в течение пары месяцев РИА «Новости»

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Оборудование на Нижегородском НПЗ, которым владеет компания «Лукойл», восстановят в течение пары месяцев. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова привело РИА «Новости».

«Работа идет, соответствующее оборудование производится», — сказал представитель правительства.

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Он подчеркнул, что есть разные прогнозы насчет восстановления оборудование. В кабмине надеются, что это не займет больше двух месяцев, подытожил он.

В январе «Лукойл» приостановил работу одну из установок на НПЗ из-за инцидента. В конце 2023 года СМИ писали о возгорании на заводе, в результате которого никто не пострадал, но было повреждено оборудование.

Ранее украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за атаки на три российских НПЗ, в том числе в Нижегородской области.