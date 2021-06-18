Новая выставка открылась в Кронштадте

Выставка, посвященная Доковому мосту, открылась в музее истории Кронштадта. Посетители смогут ознакомиться с отчетом о реставрации моста. Об этом сообщило агентство «Невские новости».

Заведующий сектором по обеспечению сохранности объектов культурного наследия Евгений Кобчиков рассказал о принципах работы Докового моста и скрытых механизмах. Он объяснил, каким образом проходила реставрация.

В 2015 году было установлено, что вся конструкция моста прогнила. Специалисты занялись реставрацией моста, вернули ему исходный вид. В 2019 году был проведен пробный развод моста. Он показал, что мост находится в пригодном состоянии.