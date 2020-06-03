Новая вспышка COVID-19 в больнице. В Новосибирске коронавирус нашли у 40 медиков

«Диагноз COVID-19 подтвержден у 363 сотрудников медицинских учреждений Новосибирской области. В ГБУЗ НСО „Городская клиническая больница № 34“ диагноз COVID-19 подтвержден у 40 сотрудников», — заявили в ведомстве.

Больница, несмотря на вспышку, продолжает работать. Доступ в два отделения, где есть зараженные, ограничен.

Всего, по данным местного оперативного штаба, к 3 июня в Новосибирской области — 3020 случаев COVID-19. Из них треть выздоровели, 34 пациента умерли. Более двух тысяч жителей остаются под медицинским наблюдением.

Вспышки коронавирусной инфекции часто фиксируют в медицинских учреждениях и различных вахтовых поселках. К примеру, не так давно коронавирус выявили у 200 пациентов и сотрудников психоневрологического интерната в Волгоградской области. А в интернате Саратова инфекцию нашли у 101 человека.