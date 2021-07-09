Новая волна аномальной жары вновь накроет Москву

В июне аномальная жара в столицу России пришла из Северной Африки. Позже небольшое температурное затишье помогло горожанам отдохнуть от зноя. Однако сейчас все те же 30 градусов снова вернулись в Москву. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что сейчас происходит с погодой. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам эксперта, температурные рекорды за последнее время установлены не только в России. Например, в Лапландии и на Кольском полуострове также фиксировалась 30-градусная жара. Связано это с антициклоном северо-западного происхождения, который пришел со стороны Скандинавии. Метеоролог назвал его «свирепым викингом».

Самый центр антициклона как раз повис над Москвой. Его размеры охватывают практически всю Европейскую территорию России. Температурные колебания, по словам специалиста, все же возможны, но совсем небольшие.

Шувалов отметил, что, если в предыдущую волну в Москве был установлен абсолютный рекорд июня (+34,8 градусов), сейчас же столбик термометра покажет не больше 33 градусов.

Такая жара пробудет в Москве около 10-12 дней. Из-за отсутствия ветра, даже в ночные часы, переносить ее будет крайне сложно. Кроме того, возрастет и пожароопасность.