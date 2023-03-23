23 марта 2023, 16:06
Новая ветлечебница откроется в Надыме в ближайшие полгода
Современную ветлечебницу на 200 квадратных метров планируют построить в Надыме в течение полугода. Об этом написал «Ямал-Медиа» со ссылкой на департамент строительства и жилищной политики ЯНАО.
Всего в здании будут находиться 12 кабинетов, в том числе для диагностических исследований и операций.
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Главный вход в помещение будет оборудован пандусом для маломобильных граждан. Рядом со зданием появится парковка.
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Строительство
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