Новая версия Skoda Octavia появилась на российском рынке

Skoda запустила продажу лифтбека Octavia c двигателем 1.6 MPI мощностью 110 лошадиных сил в России. Стартовая цена этой модели — от 1 490 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба чешского бренда, написала газета «Известия».

Максимальная скорость нового автомобиля достигает 198 км/ч, а расход топлива составляет 6,1 л/100 километров. В новом автомобиле появилась система мониторинга слепых зон Side Assist и адаптивный круиз-контроль Adaptive Cruise Control. Помимо этого, лифтбек оборудовали системой кругового обзора Area View.