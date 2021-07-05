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    05 июля 2021, 19:47

    Новая версия Skoda Octavia появилась на российском рынке

    Оксана Лавнюженко

    Skoda запустила продажу лифтбека Octavia c двигателем 1.6 MPI мощностью 110 лошадиных сил в России. Стартовая цена этой модели — от 1 490 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба чешского бренда, написала газета «Известия».

    Новая версия Skoda Octavia появилась на российском рынке

    Максимальная скорость нового автомобиля достигает 198 км/ч, а расход топлива составляет 6,1 л/100 километров.

    В новом автомобиле появилась система мониторинга слепых зон Side Assist и адаптивный круиз-контроль Adaptive Cruise Control. Помимо этого, лифтбек оборудовали системой кругового обзора Area View.