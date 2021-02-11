Новая цифровая платформа для помощи бизнесменам заработает в этом году

Новая цифровая платформа для помощи бизнесменам заработает до конца нынешнего года. На портале можно будет найти важную информацию о налогах, субсидиях, площадках сбыта, а также различных полезных услугах, сообщило РИА ФАН.

При этом в настоящий момент уже работает платформа «Мой бизнес». Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов отметил, что предпринимательскую деятельность в России нужно постоянно поддерживать.

«Разумеется, предпринимателям нужно помогать. Особенно сейчас, в это непростое для них время, когда из-за пандемии потеря юрлиц на отечественном рынке была огромной. Цифровые платформы — большое подспорье с точки рения доведения нужной информации», — подчеркнул специалист.

По его мнению, необходимо все время улучшать работу уже существующей платформы. Сенатор заметил, что на площадке Совфеда мониторят ситуации с малым и средним бизнесом. Эксперты вносят предложения по его поддержке.

Как считает Долгов, появление нового портала даст еще больше возможностей людям вернуть к жизни свое дело после пандемии коронавируса.