Новая тест-система для определения антител к коронавирусу появилась в России

Ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора разработали новую тест-систему, которая позволяет определить количество антител к коронавирусу в организме. Ее уже зарегистрировали. Об этом сообщил сайт Роспотребнадзора.

«ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в Российской Федерации иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител в крови к коронавирусу SARS-CoV-2 у лиц, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, с клиническими признаками COVID-19, в том числе переболевших в прошлом или контактировавших с коронавирусом», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что это особый набор реагентов, который обладает высокой аналитической чувствительностью. С его помощью можно точно определить степень иммунного ответа от очень низкого уровня до очень высокого. Новая тест-система поможет медикам принимать правильные решения о необходимости дополнительной вакцинации.

Ранее специалисты из Аргентины провели исследования и пришли к выводу, что первая доза вакцины от коронавируса «Спутник V» формирует устойчивый иммунный ответ и достаточное для противостояния коронавирусу количество антител.