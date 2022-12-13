Общество 13 декабря 2022, 10:21 Новая строка появится в платежках россиян за ЖКУ — СМИ «Известия»: в платежках за ЖКУ появится новая строка Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В платежках россиян за жилищно-коммунальные услуги появится строка оплаты установки, замены и поверки «умных» счетчиков воды и тепла в жилых домах, написали «Известия». Управление приборами планируют передать в ведение ресурсоснабжающих организаций, и жильцы будут оплачивать их услуги. По данным издания, вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минстрою проработать соответствующую меру.

Нововведение поможет бороться с многочисленными мошенниками в этой сфере, которые навязывают людям ненужные услуги или завышают цены. Предполагается, что теперь ресурсоснабжающие организации будут устанавливать счетчики и раз в три — шесть лет проводить их поверки. До сих пор жильцы должны были сами заниматься поисков компании для установки, поверки и замены этих приборов, а также контролировать корректность передачи их показаний. Теперь эти услуги обойдутся им дешевле. Таким образом, появление новой строчки в платежках не означает лишний трат — совсем наоборот.

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Кроме того, активное развитие и обновление системы «умных» счетчиков поможет снизить риск аварий.

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В то же время в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения отметили, что переход на «умные» счетчики все равно будет затратным. Кроме того, эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук в беседе с «Известиями» указал на то, что появление монополии часто влечет за собой рост цен.