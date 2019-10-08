Новая станция и ни одного смертельного случая. Пожароопасный сезон завершился в Подмосковье

Этот сезон выдался по-настоящему жарким для подмосковных служб пожаротушения. Засушливая погода и недобросовестные грибники стали основными причинами возгораний.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников отметил, что самая сложная ситуация этим летом сложилась в Луховицах, так как огонь туда перекинулся из соседней Рязанской области.

«После второй недели июля установилась дождливая погода. Июль мы прошли более-менее спокойно. В конце августа потеплело. Снова была небольшая традиционная вспышка, когда люди пошли в лес за грибами, начали жечь костры. Но все эти пожары были в рамках среднегодовых норм и мы с ними тоже достаточно успешно справились», — отметил Иван Советников.

Источник фото: телеканал «360»

По итогам пожароопасного сезона в Подмосковье не было смертельных случаев ни среди населения, ни среди сотрудников служб пожаротушения. Также от огня не пострадал ни один дом.

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В этом году в Егорьевске открыли пожарно-химическую станцию. Еще три таких станции — в Богородском городском округе, Ногинске и Лотошине — готовятся к открытию.

Председатель комитета лесного хозяйства области подчеркнул, что Подмосковье участвует в национальном проекте «Сохранение лесов».

«Московская область благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева очень активно участвует в национальном проекте „Сохранение лесов“. В частности, мы закупаем новую пожарную технику. В этом году были выделены деньги на 65 новых единиц, из них 10 мы уже купили», — заключил Иван Советников.