Новая станция дает результаты. Больше тысячи домов подключат к газу в Сергиево-Посадском г. о.
Большая, современная и технологичная — именно так выглядит новая газораспределительная станция недалеко от села Бужаниново.
Ее открыли еще в 1992-м году, а теперь изношенное оборудование заменили на современные аналоги. Обновленная станция на 90% состоит из отечественного оборудования.
«Реконструкция прошла в штатные сроки — проектирование плюс строительные работы, то есть мы уложились в рамки календарного года. Своевременная закупка, поставка оборудования, подготовка строительной площадки, производство всех необходимых подготовительных работ - они позволили все это сделать до начала холодов», — сказал Дмитрий Голубков.
Главной инновацией комплекса стал детектор обнаружения. Проверяет он не на правду или ложь, а на утечку газа в радиусе 55 километров. Прибор отслеживает концентрацию воздуха с помощью специального ультрафиолетового лазера и видео. В случае утечки на диспетчерский пункт или в WhatsApp сотруднику немедленно поступает сигнал.
«Благодаря нашим коллегам из Мособлгаза, огромное спасибо, мы уже не первый год продолжаем реализовать очень важную для жителей нашего округа программу газификации. Очень важно, что появляется газ не в городе, а вот именно в наших отдаленных населенных пунктах, когда его никогда там не было», — подчеркнул глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев.
Мособлгаз ежегодно проводит обновление таких станций. Реконструируют не только сам комплекс, но и подводящие к нему газопроводы. В планах — провести модернизацию и в других районах.