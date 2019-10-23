Новая станция дает результаты. Больше тысячи домов подключат к газу в Сергиево-Посадском г. о.

В Сергиево-Посадском городском округе после реконструкции запустили новую газораспределительную станцию. Теперь провести газ смогут жители 12 деревень и 30 СНТ — а это больше тысячи домов.

Большая, современная и технологичная — именно так выглядит новая газораспределительная станция недалеко от села Бужаниново.

Источник фото: телеканал «360»

Ее открыли еще в 1992-м году, а теперь изношенное оборудование заменили на современные аналоги. Обновленная станция на 90% состоит из отечественного оборудования.

Источник фото: телеканал «360»

«Реконструкция прошла в штатные сроки — проектирование плюс строительные работы, то есть мы уложились в рамки календарного года. Своевременная закупка, поставка оборудования, подготовка строительной площадки, производство всех необходимых подготовительных работ - они позволили все это сделать до начала холодов», — сказал Дмитрий Голубков.

Источник фото: телеканал «360»

Главной инновацией комплекса стал детектор обнаружения. Проверяет он не на правду или ложь, а на утечку газа в радиусе 55 километров. Прибор отслеживает концентрацию воздуха с помощью специального ультрафиолетового лазера и видео. В случае утечки на диспетчерский пункт или в WhatsApp сотруднику немедленно поступает сигнал.

Источник фото: телеканал «360»

«Благодаря нашим коллегам из Мособлгаза, огромное спасибо, мы уже не первый год продолжаем реализовать очень важную для жителей нашего округа программу газификации. Очень важно, что появляется газ не в городе, а вот именно в наших отдаленных населенных пунктах, когда его никогда там не было», — подчеркнул глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев.

Источник фото: телеканал «360»

Мособлгаз ежегодно проводит обновление таких станций. Реконструируют не только сам комплекс, но и подводящие к нему газопроводы. В планах — провести модернизацию и в других районах.