Новая спортивно-игровая территория появится в Салехарде

Глава Салехарда Алексей Титовский рассказал о строительстве новой спортивно-игровой территории около центра культуры и спорта «Геолог». По его словам, проект будет включать площадку для воркаута и кроссфита, написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на соцсети градоначальника.

Для детей оборудуют игровые комплексы с горками и элементами для лазания. Также предусмотрены конструкции для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Обновим поле для мини-футбола. Изюминкой станет крытый ледовый корт для хоккея и массовых катаний», — отметил в сообщении Титовский.

Площадь территории составит более трех тысяч квадратных метров.