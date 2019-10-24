Новая скульптурная композиция появится на месте демонтированного памятника в Пушкинском г. о.

Демонтированный памятник погибшим в Великой Отечественной войне в Пушкинском городском округе заменит новая композиция. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках реконструкции памятника участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в поселке Зверосовхоз старую композицию заменит новая скульптура из бронзы «Воин и женщина». Конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ состоялись летом 2019 года, а заказчиком выступила администрация сельского поселения.

Решение о демонтаже старого памятника и установке нового было принято во время схода местных жителей 7 июня 2018 года. Также этот вопрос поднимался во время обсуждения поправок к бюджету сельского поселения Царевское на заседании Совета депутатов 21 мая 2019 года.

Новый памятник — это композиция из бронзы «Воин и женщина» с двумя бронзовыми панно-барельефами, Орденом Великой Отечественной войны I степени в бронзе, гранитными элементами, на которые нанесены имена погибших жителей.

Окончание работ запланировано на 20 ноября 2019 года. Ход реконструкции мемориала находится на контроле администрации Пушкинского городского округа.