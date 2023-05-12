Общество 12 мая 2023, 18:09 Новая система высшего образования не скажется на поступлении в вузы Фальков: новая система высшего образования не изменит поступление в вузы кардинально РИА «Новости»

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Новая система высшего образования, пилотный проект которой запустят в России в этом году, не приведет к кардинальному изменению поступления в вузы. Об этом журналистам сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, его процитировал ТАСС.

«Могу заверить, что кардинально — и с точки зрения ЕГЭ, и с точки зрения каких-то там других <…> принципиальных моментов — в этом случае отличий не будет», — подчеркнул глава Минобрнауки.

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По словам руководителя ведомства, новая система высшего образования даст абитуриентам дополнительные возможности, а не проблемы. Если порядок поступления изменится, желающим попасть в вузы оперативно сообщат об этом, пообещал Фальков.

Пилотный проект новой системы коснется тех, кто уже учится или поступает в 2023 году, добавил министр. Он пояснил, что поработать по измененным правилам смогут вузы, участвующие в программе.

Ранее исследование SuperJob показало, что выпускники российских школ стали чаще отдавать предпочтение среднему специальному образованию. Зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга связал это с повышением престижа рабочих профессий.