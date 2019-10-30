Новая система пенсионных накоплений коснется самозанятых

Как уточнили в министерстве, особенности налоговых льгот для этой категории трудящихся будут обсуждать в отдельном порядке.

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«Законопроект не предусматривает запрета на участие самозанятых в ГПП. Особенности по применению налоговых льгот (в отношении самозанятых — прим. ред.) будут обсуждаться дополнительно», — приводит РБК текст сообщения пресс-службы ведомства.

В самом законопроекте о вышеупомянутой категории граждан ничего не говорится. Однако в сопроводительных материалах министерства финансов к документу отмечается, что потенциальный охват новой системы — 72,5 миллиона наемных работников и самозанятых.

Ранее Минфин опубликовал законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Новая концепция получила название ГПП и стала свободной.

Запуск гарантированного пенсионного плана намечен на 2021 год.