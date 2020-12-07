Новая система очистки воды начала работать в селе Волгоградской области

Внутри этой системы стоит несколько мощных фильтров. Она предусматривает четыре этапа очистки. Также работает ультрафиолетовая лампа для обеззараживания жидкости. Воспользоваться станцией могут только жители села. Чтобы включить подачу воды, нужно приложить специальный магнитный ключ.

К павильону, который расположен на окраине села, выстраивается большая очередь с тарами. Люди ходят за водой даже в морозы.

«Убрали соли, тяжелые металлы, железо. У нас вода была плохая. Она тяжелая, оставляла осадок на чайниках, кастрюлях, на наших органах», — пожаловалась местная жительница Любовь Додникова.

Директор МУП «Многоотраслевое ЖКХ» Андрей Павлов рассказал, что в селе живет примерно 1 000 человек. По его словам, здесь нужно устанавливать отдельный водоканал и строить очистные сооружения. Он подчеркнул, что для этого требуется большое количество денежных средств.