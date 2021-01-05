Новая система начисления зарплат бюджетникам будет введена в России

В России с 2021 года начинает работать новая система начисления зарплаты бюджетникам. Схема будет включать в себя базовую ставку и тарифную сетку из 18 разрядов.

Зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова. Рассказала в интервью «Парламентской газете», что предстоящее выравнивание зарплат не приведет к тому, что «где-то бюджетники станут получать меньше, чем сейчас».

Кабмин будет регулировать дифференциацию окладов и ставок бюджетников, а также определять компенсационные, стимулирующие выплаты и условия их назначения, уточнило Ura.ru. Складываться зарплата будет из основного оклада, индивидуальной премии не менее 5%, доплаты за вредность и работу в выходные дни, надбавки за ученую степень, звание и длительный стаж — от 10% до 30%, а также других дополнительных платежей.

Новые зарплаты, по словам Кабановой, будут также учитывать размер прожиточного минимума в регионах страны и другие местные особенности.

Первый месяц 2021 года привнесет в жизнь россиян несколько важных изменений. Страховые пенсии вырастут на 6,3%. Для работников IT-сектора снизят налоги, а для богатых повысят. Количество электронных документов вырастет: в цифровой формат переведут трудовые книжки и медицинские справки. В новостройках появятся умные электросчетчики, которые сами будут передавать показания в расчетные центры.