Новая система мотивации школьников появится в России

«План мероприятий, разработанный в рамках стратегии развития воспитания, содержит 33 пункта по семи направлениям», — говорится в сообщении правительства.

Новая система подразумевает совершенствование работы психологов в школах, консультации с родителями, проведение исследований о влиянии информационной среды на формирование взглядов школьников и другие моменты.

Рабочие программы будут содержать конкретные мероприятия: социальные проекты, дискуссионные площадки, спортивные праздники, игры и тренинги, походы в театры и музеи. Это пропишут в календарном плане воспитательной работы школ. Нововведения уже закрепили поправками в федеральный закон «Об образовании».

Эта система начнет работать уже в 2021 году.