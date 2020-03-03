Новая школа, набережная и благоустроенная площадь появятся в Ногинске

Власти Богородского городского округа продолжают улучшать качество жизни местных жителей. Первый футбольный стадион и ледовая арена уже появились, теперь пришло время построить школу и сделать благоустроенной центральную площадь.

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин рассказал, что все обещания, которые власти давали местным жителям, удалось выполнить.

«Мы построили, ввели в эксплуатацию ФОК с ледовой ареной. <…> Сейчас как раз идет заливка катка, и у ребят будет свой лед. Сегодня они тренируются у соседей в Балашихе, в Электростали», — отметил он после встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Местных футболистов обещали порадовать обновленным стадионом. При реконструкции предусмотрели все необходимое: освещение, трибуны и искусственное покрытие поля. Все работы завершили в 2019 году и уже готовится торжественное открытие.

«Для нас это тоже очень важно, потому что более 15 тысяч человек занимаются футболом. Закончили, построили физкультурно-оздоровительный комплекс в Старой Купавне, который начали строить в Советском Союзе. Детский сад — долгострой получился, такой вымученный объект на 260 мест, тоже введен в эксплуатацию», — добавил глава округа.

Немаловажными были решения, связанные с образованием и второй сменой в школах. Сейчас власти занимаются вопросом появления пристройки у школы № 1, которая рассчитана на 400 учащихся.

«Идет строительство школы на 1100 мест. Это очень важно. Конечно, от всей души и от всех жителей я поблагодарю Андрея Юрьевича и все правительство за такую работу и чуткое отношение к жителям Богородского округа», — сказал Сухин и добавил, что школу должны сдать уже в 2021 году.

Сейчас школьники ходят во вторую смену в восьми школах в Ногинске. Строительство новых учебных заведений позволит сократить это количество до четырех.

Глава округа обсудил с губернатором вопрос здравоохранения и дорожной развязки в Электроуглях, чтобы у горожан появилась возможность свободнее и проще добираться на транспорте. По словам Сухина, во время встречи удалось затронуть практически все жизненно важные темы.

Поговорили и о будущих планах. «Ближайшая перспектива у нас — реновация центральной площади в Ногинске», — рассказал глава Богородского городского округа.

В начале сентября пройдет День города. Власти обещают завершить к этому времени работы на центральной площади с фонтанами, которые уже начались.

Показать жителям не только, что красиво сделали, а сказать, что так благоустроенно мы хотим сделать во всем Богородском округе. Это для нас достаточно знаковое такое и место, и вызов на сегодняшний день Игорь Сухин глава Богородского городского округа.

Перед реновацией жителям предложили поучаствовать в голосовании. В итоге пять тысяч поддержали инициативу местных властей и увидели, что их мнение имеет значение. Помимо комплексного благоустройства, в округе появятся губернаторские площадки. Подготавливается и проект набережной, которой в Ногинске никогда не было, хотя город появился на Клязьме. Реализация задумки может начаться уже в этом году, надеется глава округа.

«Те вопросы, которые жителей волнуют, которые участвуют вместе с нами, мы должны их не подвести и все выполнить. Это первостепенная задача», — заключил Сухин.