Общество 13 марта 2023, 02:24 Новая схема обмана дольщиков появилась в России «Известия»: в России придумали новый способ обманывать дольщиков РИА «Новости»

Читать 360tv в

В российских городах начала работать очередная схема обмана покупателей квартир в домах с долевым участием. Компании, которые должны завершить строительство, не ведут работы, а продают вместо этого квартиры новым дольщикам, увеличивая тем самым количество жертв. Об этом сообщили «Известия».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев привел в пример ЖК «Космолет» в Самаре. Первые договоры долевого участия в этом комплексе люди заключили еще в 2003. Спустя 10 лет объект признали проблемным, а достроить его поручили другой компании, которую в 2023 году тоже признали банкротом. При этом менее чем за год число ожидающих своих квартир выросло с 219 до 557.

Реклама

Похожие случаи выявили и в других регионах. Депутаты профильного комитета уже направили запрос по этой проблеме в СК и Генеральную прокуратуру.

Реклама

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит возможность освобождения дольщиков от уплаты НДФЛ, при условии, что у пострадавшего нет права на возмещения из федеральной казны.