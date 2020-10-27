Новая сеть магазинов низких цен появится в России

Главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман ранее сообщил, что несколько таких магазинов компания планирует открыть до конца 2020 года. По его словам, в 2021-м могут запустить еще около 40 торговых объектов.

Первый «Чижик» откроется в Москве 29 октября. Площадь этих магазинов будет не больше 250 «квадратов», на полки выставят около 800 наименований товаров, а доля продуктов собственной торговой марки составит около 60%. Продукты в «Чижике» будут стоить дешевле, чем в других магазинах ретейлера — «Пятерочке», «Карусели» и «Перекрестке».

Жесткий дискаунтер — это магазин низких цен с простым оформлением торговых залов и небольшим ассортиментом.