Новая сеть магазинов низких цен появится в России
Компания X5 Retail Group создаст в России сеть жестких дискаунтеров. Ей уже придумали название: «Чижик». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на презентацию X5.
Главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман ранее сообщил, что несколько таких магазинов компания планирует открыть до конца 2020 года. По его словам, в 2021-м могут запустить еще около 40 торговых объектов.
Первый «Чижик» откроется в Москве 29 октября. Площадь этих магазинов будет не больше 250 «квадратов», на полки выставят около 800 наименований товаров, а доля продуктов собственной торговой марки составит около 60%. Продукты в «Чижике» будут стоить дешевле, чем в других магазинах ретейлера — «Пятерочке», «Карусели» и «Перекрестке».
Жесткий дискаунтер — это магазин низких цен с простым оформлением торговых залов и небольшим ассортиментом.