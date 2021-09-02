Новая российская орбитальная станция получит элементы искусственного интеллекта

Новая орбитальная станция России получит элементы искусственного интеллекта и будет максимально автономной. Об этом рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По его словам, это станет принципиальным отличием новой станции от предыдущих старых, сообщил ТАСС.

«Должен быть высочайшего уровня интеллект у самой машины, у самой станции с элементами искусственного интеллекта», — подчеркнул глава Роскосмоса, выступая на марафоне «Новое знание».

Рогозин пояснил, что применение робототехники на станции необходимо, чтобы свести к минимуму число выходов человека в космос и не подвергать его связанным с этим рискам.

«Должны быть внекорабельные роботы», — добавил он.

Начало развертывания российской орбитальной служебной станции должно произойти через пять-шесть лет. Глава Роскосмоса отметил, что новая станция вместе с перспективным ядерным буксиром «Зевс» способна стать прототипом для будущих систем длительных перелетов между планетами.

Сборка новой национальной станции начнется с того, что в космос будет запущен научно-энергетический модуль. Он станет базой новой станции. Планируется, что у новой станции будет открытая архитектура, поэтому такие модули после истечения срока службы заменят.