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    02 сентября 2021, 18:47

    Новая российская орбитальная станция получит элементы искусственного интеллекта

    Ольга Назаркина

    Новая орбитальная станция России получит элементы искусственного интеллекта и будет максимально автономной. Об этом рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

    По его словам, это станет принципиальным отличием новой станции от предыдущих старых, сообщил ТАСС.

    «Должен быть высочайшего уровня интеллект у самой машины, у самой станции с элементами искусственного интеллекта», — подчеркнул глава Роскосмоса, выступая на марафоне «Новое знание».

    Рогозин пояснил, что применение робототехники на станции необходимо, чтобы свести к минимуму число выходов человека в космос и не подвергать его связанным с этим рискам.

    «Должны быть внекорабельные роботы», — добавил он.

    Начало развертывания российской орбитальной служебной станции должно произойти через пять-шесть лет. Глава Роскосмоса отметил, что новая станция вместе с перспективным ядерным буксиром «Зевс» способна стать прототипом для будущих систем длительных перелетов между планетами.

    Сборка новой национальной станции начнется с того, что в космос будет запущен научно-энергетический модуль. Он станет базой новой станции. Планируется, что у новой станции будет открытая архитектура, поэтому такие модули после истечения срока службы заменят.