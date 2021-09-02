Новая радиостанция появится в Перми

Генеральный директор ООО «РМГ Пермь» Евгений Царегородцев рассказал о том, что с сентября в городе начнет вещать новая радиостанция. Слушатели смогут подключаться к частоте 107,2 FM на Monte Carlo. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

«Сейчас ждем последние документы от Роскомнадзора на разрешение запуска эфира. Все оборудование готово, в ближайшее две недели радиостанция начнет вещание», — отметил Царегородцев.

Он добавил, что радиостанция будет вещать в основном о событиях в столице, однако будет добавлена пермская реклама и небольшой пермский контент. Формат Monte Carlo рассчитан на слушателей с высокими доходами, а также для тех, кто занимает высокое положение в обществе. Охват суточной аудитории радиостанции составляет практически два миллиона человек.