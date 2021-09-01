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    01 сентября 2021, 20:32

    Новая радиостанция появится в Перми с сентября

    Дарья Морозова

    Радиостанция Monte Carlo начнет работу в Перми в сентябре на частоте 107,2 FM. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на генерального директора ООО «РМГ Пермь» Евгения Царегородцева.

    По его словам, аудитория этой радиостанции — это люди с высоким доходом, высокой потребительской активностью и высоким статусом. Сейчас она работает в 210 городах, ее суточный охват — около 1,9 миллиона человек.

    «Сейчас ждем последние документы от Роскомнадзора на разрешение запуска эфира», — подчеркнул Царегородцев.