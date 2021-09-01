Новая радиостанция появится в Перми с сентября

Радиостанция Monte Carlo начнет работу в Перми в сентябре на частоте 107,2 FM. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на генерального директора ООО «РМГ Пермь» Евгения Царегородцева.

По его словам, аудитория этой радиостанции — это люди с высоким доходом, высокой потребительской активностью и высоким статусом. Сейчас она работает в 210 городах, ее суточный охват — около 1,9 миллиона человек. «Сейчас ждем последние документы от Роскомнадзора на разрешение запуска эфира», — подчеркнул Царегородцев.