Новая программа расселения аварийного жилья поможет 50 тысячам россиян

Запуск новой программы расселения аварийного жилья анонсировало правительство РФ. Она охватит дома, которые признали непригодными с 2017 до 2022 года, и поможет 50 тысячам россиян. Об этом сообщили на сайте кабмина.

В этом году 22,5 миллиарда рублей получат девять городов и регионов: Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Севастополь, Магаданская, Сахалинская и Саратовская области, Санкт-Петербург. Они успели до 1 мая расселить дома, которые признали аварийными до 2017 года. Власти регионов добавят свои деньги, уровень софинансирования расходов из федерального бюджета составит в среднем 60%.

В общей сложности за 2022 и 2023 годы по программе выделят 45 миллиардов рублей. Это позволит переселить около 50 тысяч человек с почти миллиона квадратных метров жилья.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин уже подписал постановление. Он объявил о запуске программы на последнем заседании.

«Важно комплексно развивать территории, где возводятся новые дома, чтобы они становились частью современных городских кварталов, в которых максимально учтены все потребности жителей», — сказал премьер.