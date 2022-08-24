Новая программа расселения аварийного жилья поможет 50 тысячам россиян
Правительство РФ запустило новую программу расселения аварийного жилья
Запуск новой программы расселения аварийного жилья анонсировало правительство РФ. Она охватит дома, которые признали непригодными с 2017 до 2022 года, и поможет 50 тысячам россиян. Об этом сообщили на сайте кабмина.
В этом году 22,5 миллиарда рублей получат девять городов и регионов: Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Севастополь, Магаданская, Сахалинская и Саратовская области, Санкт-Петербург. Они успели до 1 мая расселить дома, которые признали аварийными до 2017 года. Власти регионов добавят свои деньги, уровень софинансирования расходов из федерального бюджета составит в среднем 60%.
В общей сложности за 2022 и 2023 годы по программе выделят 45 миллиардов рублей. Это позволит переселить около 50 тысяч человек с почти миллиона квадратных метров жилья.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин уже подписал постановление. Он объявил о запуске программы на последнем заседании.
«Важно комплексно развивать территории, где возводятся новые дома, чтобы они становились частью современных городских кварталов, в которых максимально учтены все потребности жителей», — сказал премьер.