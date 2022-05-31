Новая программа поддержки сирот заработала в Кемеровской области

Власти Кемеровской области выделили 100 миллионов рублей на жилищные сертификаты для детей-сирот. Об этом рассказал «Царьград».

С помощью сертификатов молодые люди, росшие без родителей, смогут приобрести жилье в любой точке региона.

«Дополнительная социальная программа позволяет ребятам самостоятельно выбрать город или район, где они хотят жить, приобрести жилье на вторичном рынке и не дожидаться, когда построят новые дома. Все это ускоряет процесс обеспечения квартирами детей-сирот. Сейчас работаем над усовершенствованием программы, чтобы в следующем году ей могли воспользоваться больше человек», — рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.